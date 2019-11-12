Эво Моралес улетел в Мексику

В Боливии продолжаются беспорядки

Эво Моралес покинул Боливию и направился в Мексику. Власти этой страны заявили, что его жизнь вне опасности, и он находится под защитой. Тем временем отставка Моралеса не принесла спокойствия - боливийская полиция не справляется с беспорядками и призвала на помощь армию. Жёсткие столкновения с правоохранителями и на улицах соседней республики Чили - там в ход пошли водомёты и слезоточивый газ.

Фото Эво Моралеса на борту самолета с огромным мексиканским флагом в руках - как подтверждение того, что подавший в отставку президент Боливии действительно направляется в Мехико, передает "ТВ Центр".

"Братья и сестры, я вылетаю в Мексику. Благодарю за бескорыстие правительство этой братской страны, которое предоставило убежище, чтобы спасти наши жизни. Мне больно покидать страну по политическим причинам. Скоро я вернусь с новыми силами и энергией", - сказал Моралес.

В Мехико у посольства Боливии бывшего президента уже встречают сторонники - эмигранты, которым небезразлична ситуация на родине.

Тем временем в Ла-Пасе, Сукре и других боливийских городах не стихают уличные протесты. С понедельника в Боливии новый президент. Обязанности главы государства взяла на себя ярая противница Моралеса Хеанине Аньес. Это не самый очевидный вариант в табели правопреемства высшего должностного лица. Женщина-политик - лишь вице-спикер сената. Но после того, как от управления страной отказались вице-президент, спикеры сената и палаты представителей, а также ряд министров, Аньес осталась самым высокопоставленным чиновником, который может занять кресло президента. Пока временно, но после внеочередных выборов постоянно, уверена она.

Отрешение от власти боливийского президента поспешил приветствовать Дональд Трамп. Соединенные Штаты давно и успешно реализуют политику вмешательства в дела стран Латинской Америки

"Отставка президента Боливии Моралеса - важный момент для демократии в Западном полушарии. Соединенные Штаты восхищаются боливийским народом, а также военными, которые верны клятве защищать не только одного человека, но и конституцию", - сказал он.

Заявление Трампа осудили некоторые латиноамериканские лидеры. Венесуэла в начале года пережила подобную попытку госпереворота, но президенту Мадуро удалось удержать власть и не допустить массового кровопролития. В Каракасе знают цену экспансии Вашингтона.

Неспокойно и в соседней с Боливией Чили. Горят вагоны метро и автомобили, полицейские разгоняют протестующих с помощью водометов. И так продолжается уже месяц. Президент Пиньера заявил: беспорядки в стране могли спровоцировать внешние силы. Ранее в Сантьяго уже отказались от проведения саммита АТЭС с участием многих мировых лидеров. По соображениям безопасности.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".