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Эво Моралес улетел в Мексику

11:52
  • вторник
  • 12 ноября 2019

В Боливии продолжаются беспорядки

Эво Моралес покинул Боливию и направился в Мексику. Власти этой страны заявили, что его жизнь вне опасности, и он находится под защитой. Тем временем отставка Моралеса не принесла спокойствия - боливийская полиция не справляется с беспорядками и призвала на помощь армию. Жёсткие столкновения с правоохранителями и на улицах соседней республики Чили - там в ход пошли  водомёты и слезоточивый газ.
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Фото Эво Моралеса на борту самолета с огромным мексиканским флагом в руках - как подтверждение того, что подавший в отставку президент Боливии действительно направляется в Мехико, передает "ТВ Центр".

"Братья и сестры, я вылетаю в Мексику. Благодарю за бескорыстие правительство этой братской страны, которое предоставило убежище, чтобы спасти наши жизни. Мне больно покидать страну по политическим причинам. Скоро я вернусь с новыми силами и энергией", - сказал Моралес.

В Мехико у посольства Боливии бывшего президента уже встречают сторонники - эмигранты, которым небезразлична ситуация на родине.

Тем временем в Ла-Пасе, Сукре и других боливийских городах не стихают уличные протесты. С понедельника в Боливии новый президент. Обязанности главы государства взяла на себя ярая противница Моралеса Хеанине Аньес. Это не самый очевидный вариант в табели правопреемства высшего должностного лица. Женщина-политик - лишь вице-спикер сената. Но после того, как от управления страной отказались вице-президент, спикеры сената и палаты представителей, а также ряд министров, Аньес осталась самым высокопоставленным чиновником, который может занять кресло президента. Пока временно, но после внеочередных выборов постоянно, уверена она.

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"Отставка президента Боливии Моралеса - важный момент для демократии в Западном полушарии. Соединенные Штаты восхищаются боливийским народом, а также военными, которые верны клятве защищать не только одного человека, но и конституцию", - сказал он.

Заявление Трампа осудили некоторые латиноамериканские лидеры. Венесуэла в начале года пережила подобную попытку госпереворота, но президенту Мадуро удалось удержать власть и не допустить массового кровопролития. В Каракасе знают цену экспансии Вашингтона.

Неспокойно и в соседней с Боливией Чили. Горят вагоны метро и автомобили, полицейские разгоняют протестующих с помощью водометов. И так продолжается уже месяц. Президент Пиньера заявил: беспорядки в стране могли спровоцировать внешние силы. Ранее в Сантьяго уже отказались от проведения саммита АТЭС с участием многих мировых лидеров. По соображениям безопасности.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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