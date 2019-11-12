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Израиль уничтожил одного из лидеров "Исламского джихада"

11:53
  • вторник
  • 12 ноября 2019

Армия обороны Израиля в ночь на 12 ноября нанесла удар по сектору Газа

50 ракет по Израилю. Палестинские радикалы из сектора Газа атаковали территорию страны, около 20 снарядов удалось перехватить системам ПВО. Военные не исключают, что обстрелы продолжатся, передает "ТВ Центр".

Массированная атака стала ответом на удары израильской армии по позициям командования группировки "Исламский джихад" (деятельность террористической организации запрещена в России, - прим. ред.). Один из лидеров был убит во вторник ночью в секторе Газа. Вместе с ним ранения получили ещё три человека.

Второй обстрел пришёлся на Сирию - по Дамаску было выпущено несколько ракет, большинство из них попали в гражданское строение. Погибли двое - среди них, по информации СМИ, сын командира группировки. О судьбе самого террориста  ничего не известно.

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