Законопроект о продаже земли вызвал скандал на Украине

Зеленский пытается успокоить граждан

Во вторник в Минске пройдет очередная встреча контактной группы по Донбассу на фоне важного этапа урегулирования - разведения сил в Петровском. Сообщений о провокациях националистов всё меньше. И вероятная причина тому - беспорядки внутри страны, которыми сейчас заняты радикалы. Но пока одни пытаются повернуть в свою пользу митинги против возможного снятия моратория на продажу земель иностранцам, другие ведут войну с памятниками.

Война, объявленная украинскими националистами памятникам советским полководцам, продолжилась у Одесского дома профсоюзов. Радикалы уничтожили стихийный мемориал тем, кого сами жгли и убивали там в мае 2014-го, передает "ТВ Центр".

Доведенные до отчаяния этими выходками, одесситы подали иск в суд. Готовят обращение к Зеленскому с требованием наказать националистов. Но президент занят другим. Он всеми силами хочет угодить МВФ, который требует снять действующий в стране мораторий на продажу украинских земель иностранцам. Законопроект уже отправлен в Раду.

"Покупать и продавать землю будут иметь только граждане Украины и украинские компании, иностранцы получат право покупать землю, только если на это будет дано согласие народа на референдуме", - сказал Зеленский.

Этим видеообращением Зеленский очень надеялся успокоить украинцев. Мол, как решит народ - так будет. Но народ, который дружно голосовал за молодого президента, принял эту инициативу в штыки. Страну охватили митинги протеста.

С начала ноября уровень доверия президенту упал на 4 с половиной процента. В том же направлении - вниз - катятся и рейтинги спикера Рады и главы правительства. Люди хорошо понимают, что власть лукавит. Ведь в проекте ни слова о том, что будет с иностранными компаниями, которые уже выкупили самые лакомые куски украинских черноземов. Пусть и негласно. Нет законодательных препятствий и тем, кто только планирует подобные сделки, например, через подставных лиц.

"Это решение может войти в историю как одно из самых трагических. Закон может привести к "распродаже с молотка" 72 процентов украинской земли. Подготовлено создание большой олигархической модели присвоения сельскохозяйственной земли, когда несколько корпораций смогут владеть Украиной", - отметила депутат Рады Юлия Тимошенко.

Земля - единственный актив Украины, который у нее остался в списке стратегических ресурсов. И вот теперь агробароны и олигархи покушаются на последнее, что кормит простых людей в деревнях.

Впрочем, политологи не исключают - спекуляции с законом о земле лишь прикрытие для планов Зеленского по продолжению отвода сил в Донбассе. Националисты, поймав волну народного гнева, тут же покинули линию соприкосновения и присоединились к митингующим. Проще говоря, Зеленский отвлёк нацбатальоны участием в протестах, а сам получил возможность подготовиться к такой важной для него встрече в "нормандском формате".

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".