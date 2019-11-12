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Побледнела и онемела: у Верки Сердючки случился приступ на сцене

10:25
  • вторник
  • 12 ноября 2019

Артиста спасли уколы

46-летнему певцу Андрею Данилко, более известному как Верка Сердючка, стало плохо на съемках новогоднего шоу. У него возникли проблемы с сердцем. 
Верка Сердючка прекратит существование

Как сообщает портал Clutch, за час до выступления у Данилко случился приступ. На сцене он казался болезненно бледным, его речь была сильно затруднена. В перерывах между номерами побледневший и онемевший певец переодевался, поскольку его сценический костюм якобы был мокрым от пота. После съемок звезда надолго заперлась в гримерке.

Представитель Данилко сообщил, что артист перенес так называемую блокаду сердца, при которой нарушается прохождение электрического импульса по проводящей системе сердца. Из-за этого сокращается сердечный ритм. 

Состояние Верки Сердючки нормализовалось после лечебных инъекций.

В феврале текущего года Андрей Данилко не смог прийти на "Песню года" из-за высокого давления. До этого его госпитализировали с жалобами на нестерпимую боль в спине. Сам музыкант не распространяется о состоянии своего здоровья. 

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