Побледнела и онемела: у Верки Сердючки случился приступ на сцене

Артиста спасли уколы

46-летнему певцу Андрею Данилко, более известному как Верка Сердючка, стало плохо на съемках новогоднего шоу. У него возникли проблемы с сердцем.

Как сообщает портал Clutch, за час до выступления у Данилко случился приступ. На сцене он казался болезненно бледным, его речь была сильно затруднена. В перерывах между номерами побледневший и онемевший певец переодевался, поскольку его сценический костюм якобы был мокрым от пота. После съемок звезда надолго заперлась в гримерке.

Представитель Данилко сообщил, что артист перенес так называемую блокаду сердца, при которой нарушается прохождение электрического импульса по проводящей системе сердца. Из-за этого сокращается сердечный ритм.

Состояние Верки Сердючки нормализовалось после лечебных инъекций.

В феврале текущего года Андрей Данилко не смог прийти на "Песню года" из-за высокого давления. До этого его госпитализировали с жалобами на нестерпимую боль в спине. Сам музыкант не распространяется о состоянии своего здоровья.