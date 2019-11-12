В Москве стартовала выставка о ВОВ в изобразительном искусстве

Представлены 150 произведений искусства

"Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве". Выставка-форум с таким названием открылась в Москве. 150 произведений живописи и скульптуры из 42 музеев России впервые представлены в едином собрании. Каждое повествует о непростом пути нашего народа к победе.

Каждые четверть часа от главного входа стартуют бесплатные экскурсии. Надеяться на беспечную прогулку по залам выставки не стоит. Страшные воспоминания, достоверно зафиксированные свидетелями событий, идут по нарастающей. В хронологическом порядке, передает "ТВ Центр".

Оккупация, блокада, атаки, отчаяние и надежда. Память поколений - в полномасштабных картинах, скульптуре, фотографиях. 150 художественных произведений собраны по принципу достоверности. Малоизвестная работа рядом с шедевром из Третьяковской галереи. Триптих иконописца Павла Корина написан в разгар войны. Князь Александр Невский, разгромивший левонские войска на Чудском озере, одним своим видом вселял веру в победу.

"Произведение моментально снискало гигантскую популярность. Оно было в тысячах и десятках тысяч копий разослано по фронтам. И советские бойцы в качестве такой моральной поддержки развешивали репродукции в землянках, в окопах", - рассказал научный редактор выставки "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве" Иван Привалов.

"Письмо с фронта" Александра Лактионова - самая честная и достоверная, по мнению свидетелей военных лет. Сам автор - ленинградец - картину трижды писал для разных музеев. Это тоже известный сюжет. Советские бойцы брезгуют даже прикасаться к трофейным немецким знаменам. Кожаные перчатки стали компромиссом. После того, как штандарты бросили к Мавзолею, солдаты сняли перчатки и сожгли их. Здесь что ни зал - то история. Авторы знакомые и нет, работы - специально отреставрированные, монументальные. Ликование и слезы радости. Приход мирной жизни и память.

Для входа на выставку билет не понадобится. Главное - успеть до 8 декабря.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр", Москва.