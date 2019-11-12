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Карьеру Михалковой в "Уральских пельменях" разрушил богатый любовник

10:59
  • вторник
  • 12 ноября 2019

Актриса не устояла перед соблазном

Журналисты узнали о возлюбленном актрисы Юлии Михалковой, которая недавно переехала из Екатеринбурга в Москву и покинула шоу "Уральские пельмени".  
Михалкова похвасталась насыщенной жизнью после "Уральских пельменей"

Как пишет eg.ru, три года назад артистка начала встречаться с состоятельным бизнесменом, который не скупится на дорогие подарки и возит свою пассию на элитные курорты. По слухам, мужчина развелся и попросил звезду переехать к нему в подмосковный особняк. Михалкова, если верить прессе, бросила работу в "Уральских пельменях" и полетела к мужчине своей мечты. Получается, что таинственный предприниматель сознательно разрушил карьеру любимой в знаменитом шоу. 

Официального подтверждения эта информация не имеет. Недавно Юлия Михалкова сообщила, что ее сердце свободно. По словам 36-летней актрисы, пока она не готова променять карьеру на семейную жизнь. Сцена для нее сейчас важнее всего. 

Интересно, что в последнее время Юлия Михалкова редко появляется в Сети. Ее последний пост в Instagram опубликован 31 октября. 

Отметим, что несколько лет назад Михалкова встречалась с депутатом областной думы. Как писали СМИ, пара долгое время арендовала апартаменты в пятизвездочном отеле в Екатеринбурге. В 2013 году любовники купили квартиру, но уже через год актрисе наскучили отношения. Михалкова признавалась, что они с бывшим жили в разных ритмах. "А мне нужен человек, который жил бы со мной в одном ритме. Чтобы он быстрее меня генерировал идеи", - приводят слова звезды журналисты. 

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