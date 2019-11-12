"**** на всю голову": известная актриса о неудавшемся романе с историком-убийцей Соколовым

Артистка испытала ужас, увидев на фото предмет своего обожания

Актриса и режиссер Юлия Ауг с ужасом узнала в историке-убийце Олеге Соколове человека, которым была увлечена в юности. Она признается, что несколько дней приходила в себя и не могла написать об этом. Но потом все же опубликовала свою историю в Facebook.

Ауг рассказала, что не только была знакома с Олегом Соколовым, но у них едва не завязался роман. В 1990-м году актриса увлеклась реконструкторством, вместе со своим парнем занималась верховой ездой и изучала историю "белого движения". Соколова в этих кругах тогда называли "главным французом".

"Однажды мы столкнулись в "полях" на выездке. Он был в форме офицера французской армии эпохи Наполеона. Они готовились к фестивалю. Он тогда, тридцать лет назад, был очень красив. И очень харизматичен. И виртуозно владел верховой ездой. Влюбиться в него можно было с первого взгляда", - признает Юлия Ауг.

Актриса называет Соколова самоуверенным, презрительным и жестким. "Все, что импонирует юной самочьей природе, которой во мне, в мои 20 лет, тоже было достаточно", - пишет Ауг. По словам Юлии, ей эта "презрительная сила" так понравилась, что она начала кокетничать. Дело дошло до того, что ее парень и Соколов едва не подрались.

Через год Юлия рассталась со своим парнем и подумывала о том, чтобы завести роман с Соколовым – актриса несколько раз с ним встречалась на разных тусовках. Но не случилось, а потом их пути и вовсе разошлись.

А несколько дней назад актриса увидела новость про историка. Которого вытащили из Мойки, а в рюкзаке нашли отрубленные женские руки. "Он всегда был **** на всю голову. Впрочем, как и все реконструкторы. Но вот тот ужас, который я испытала, поняв, что это он, мне сложно описать...", - завершает свою историю Юлия Ауг.