Мошенники украли у москвича полмиллиона по поддельной SIM-карте

Преступники опустошили банковский счет потерпевшего

Житель столицы лишился почти полумиллиона рублей. Мошенники перевыпустили его SIM-карту и сняли деньги через онлайн-сервис.

Москвич 1962 года рождения обратился в полицию. По словам потерпевшего, ему пришло смс-сообщение о том, что происходит замена SIM-карты. Служба поддержки просила позвонить по указанному номеру, если замену производит не он.

Затем телефон вообще перестал работать. Оператор посоветовал мужчине обратиться в салон связи с письменным заявлением. Однако, когда SIM-карту все же восстановили, ему пришло извещение о переводе с его банковского счета 50 тысяч рублей.

Позже выяснилось, что его счет стал легче на 421 894 рубля. Полиция выясняет все обстоятельства. Удастся ли москвичу вернуть деньги – пока неизвестно.