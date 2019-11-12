Рудковская рассказала о возлюбленной Плющенко

На долю пары выпали тяжелые испытания

Музыкальный продюсер Яна Рудковская рассказала, что в 2008 году фигурист Евгений Плющенко бросил ее, чтобы испытать свои чувства на прочность.

Как пишет портал dni.ru, за год до свадьбы Плющенко решил взять паузу и на полтора месяца покинул Рудковскую. "Все говорили, что у него была новая девушка", - заявила продюсер. В итоге фигурист вернулся к своей возлюбленной, а та простила его за нерешительность.

Новое испытание выпало на их долю в 2015 году, когда Плющенко выступал в Японии. В том году у фигуриста умерла мама. Он написал жене: "Я хочу подумать. Возможно, изменить свою жизнь". Рудковская прилетела в Японию, чтобы спасти отношения, но муж не захотел ее видеть. "И два дня меня мучил", - призналась она. Из-за стресса знаменитость похудела на пять килограммов.

Сейчас в отношениях продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко снова наметился кризис. Это произошло из-за нового шоу Рудковской, в котором она откровенно рассказывает о личной жизни. К тому же супруги давно не могут родить второго ребенка, причем Плющенко не хочет обращаться к услугам суррогатной матери. Конфликты в семье дошли до того, что Рудковская заговорила о разводе.

Напомним, Рудковская была замужем три раза. От предыдущих отношений у нее остались сыновья Андрей и Николай. В браке с фигуристом Плющенко она родила сына Александра.