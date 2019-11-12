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Вдова Магомаева экстренно госпитализирована

11:49
  • вторник
  • 12 ноября 2019

Тамара Синявская почувствовала сильное недомогание

Вдова знаменитого певца Муслима Магомаева экстренно госпитализирована. Народная артистка СССР, оперная певица Тамара Синявская неожиданно почувствовала сильное недомогание.
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Как сообщил позже представитель артистки, во всем виновата погода. "На самочувствии сказались погодные условия, но все в полном порядке. Она бы не хотела на эту тему вообще разговаривать, так что все нормально, спасибо", - приводит комментарий представителя РИА Новости.

Тамара Синявская в прошлом году отпраздновала юбилей – ей исполнилось 75 лет. Выдающуюся артистку поздравил с днем рождения лично президент России. Владимир Путин пожелал певице дальнейших творческих успехов.

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