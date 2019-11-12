Вдова Магомаева экстренно госпитализирована

Тамара Синявская почувствовала сильное недомогание

Вдова знаменитого певца Муслима Магомаева экстренно госпитализирована. Народная артистка СССР, оперная певица Тамара Синявская неожиданно почувствовала сильное недомогание.

Как сообщил позже представитель артистки, во всем виновата погода. "На самочувствии сказались погодные условия, но все в полном порядке. Она бы не хотела на эту тему вообще разговаривать, так что все нормально, спасибо", - приводит комментарий представителя РИА Новости.

Тамара Синявская в прошлом году отпраздновала юбилей – ей исполнилось 75 лет. Выдающуюся артистку поздравил с днем рождения лично президент России. Владимир Путин пожелал певице дальнейших творческих успехов.