Медведев в шутку предложил привиться от Эболы

Это могут сделать те, кто не привился от гриппа

Дмитрий Медведев во время совещания о развитии генетических технологий в России предложил прививаться от лихорадки Эбола тем, кто еще не успел пройти вакцинацию от гриппа.

Совещание прошло в среду на территории центра "Вектор" в Новосибирске. Он занимается разработкой вакцин против различных вирусов, в том числе и от лихорадки Эбола.

"Тот, кто не успел привиться от гриппа, может здесь получить прививку от лихорадки Эбола, причем уже настоящую, российскую, качественную, испытанную в боях, что называется, причем в самых сложных, тяжелых условиях", - сказал Дмитрий Медведев. Его слова приводит РИА Новости.

Накануне на совещании с членами правительства Владимир Путин поинтересовался, кто из членов кабмина привился от гриппа. Таких оказалось всего три человека. Президент сообщил, что спал привился и посоветовал последовать его примеру.