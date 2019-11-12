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45-летнюю Натали заподозрили в четвертой беременности

12:19
  • вторник
  • 12 ноября 2019

На свежем снимке разглядели округлившийся живот

Певица Наталья Рудина, более известная как Натали, спровоцировала слухи о четвертой беременности. 

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Артистка вместе с сыном посетила Детский Музыкальный театр юного актера, который отметил свое 30-летие. "Процветания, благополучия, чудесных событий!" - пожелала Натали театральному коллективу. При этом она выложила в Instagram три фотографии, на которых она позирует в твидовом наряде. Некоторые поклонники решили, что под костюмом певицы угадывается округлившийся животик. 

- Натали в положении, - судачат интернет-пользователи. 

- Похоже на то. 

- Беременна???

Впрочем, многие фанаты не посчитали нужным гадать относительно беременности звезды. Их больше заинтересовал 9-летний сын Рудиной, который очень похож на маму. 

- Копия мамочки. 

- Счастливый сыночек-красавчик. 

- Милашки. 

- Очень красивые!

- Два из ларца, одинаковых с лица. 

С 1991 года исполнительница хита "О Боже, какой мужчина!" замужем за Александром Рудиным. В 2001 году у них родился сын Арсений, в 2010 - сын Анатолий. Два года назад певица подарила мужу еще одного сына, которого назвали Евгением. Натали признавалась, что мечтает о дочери, поэтому слухи о ее новой беременности многим кажутся вполне правдоподобными. 

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