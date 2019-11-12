45-летнюю Натали заподозрили в четвертой беременности

На свежем снимке разглядели округлившийся живот

Певица Наталья Рудина, более известная как Натали, спровоцировала слухи о четвертой беременности.

Артистка вместе с сыном посетила Детский Музыкальный театр юного актера, который отметил свое 30-летие. "Процветания, благополучия, чудесных событий!" - пожелала Натали театральному коллективу. При этом она выложила в Instagram три фотографии, на которых она позирует в твидовом наряде. Некоторые поклонники решили, что под костюмом певицы угадывается округлившийся животик.

- Натали в положении, - судачат интернет-пользователи.

- Похоже на то.

- Беременна???

Впрочем, многие фанаты не посчитали нужным гадать относительно беременности звезды. Их больше заинтересовал 9-летний сын Рудиной, который очень похож на маму.

- Копия мамочки.

- Счастливый сыночек-красавчик.

- Милашки.

- Очень красивые!

- Два из ларца, одинаковых с лица.

С 1991 года исполнительница хита "О Боже, какой мужчина!" замужем за Александром Рудиным. В 2001 году у них родился сын Арсений, в 2010 - сын Анатолий. Два года назад певица подарила мужу еще одного сына, которого назвали Евгением. Натали признавалась, что мечтает о дочери, поэтому слухи о ее новой беременности многим кажутся вполне правдоподобными.