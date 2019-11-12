45-летнюю Натали заподозрили в четвертой беременности

На свежем снимке разглядели округлившийся живот
Певица Наталья Рудина, более известная как Натали, спровоцировала слухи о четвертой беременности.
Артистка вместе с сыном посетила Детский Музыкальный театр юного актера, который отметил свое 30-летие. "Процветания, благополучия, чудесных событий!" - пожелала Натали театральному коллективу. При этом она выложила в Instagram три фотографии, на которых она позирует в твидовом наряде. Некоторые поклонники решили, что под костюмом певицы угадывается округлившийся животик.
- Натали в положении, - судачат интернет-пользователи.
- Похоже на то.
- Беременна???
Впрочем, многие фанаты не посчитали нужным гадать относительно беременности звезды. Их больше заинтересовал 9-летний сын Рудиной, который очень похож на маму.
- Копия мамочки.
- Счастливый сыночек-красавчик.
- Милашки.
- Очень красивые!
- Два из ларца, одинаковых с лица.
С 1991 года исполнительница хита "О Боже, какой мужчина!" замужем за Александром Рудиным. В 2001 году у них родился сын Арсений, в 2010 - сын Анатолий. Два года назад певица подарила мужу еще одного сына, которого назвали Евгением. Натали признавалась, что мечтает о дочери, поэтому слухи о ее новой беременности многим кажутся вполне правдоподобными.
Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"
- Второй ребенок на подходе: поведение принца Гарри выдало секрет Меган Маркл
- "Это ребенок Купера": Леди Гага объявила о беременности
- Натали Имбрулья показала первое фото новорожденного сына
- Годовалый сын Самедова попал в больницу с серьезными ожогами
- Сын Яковлевой без шрамов и татуировок на лице вызвал восторг