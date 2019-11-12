Украина приготовилась к отмене антироссийских санкций

Европа хочет восстановить нормальные отношения с Россией

Украина готова к тому, что санкции, некогда введенные Евросоюзом в отношении России, будут сняты. По словам вице-премьера по вопросам европейской интеграции Дмитрия Кулебы, страны Европы хотят нормальных отношений с российскими партнерами – и в результате систему международного давления на Москву "пронизывает паралич".

"Это беспрецедентное состояние для европейских партнеров, они крайне болезненно рефлексируют, им это все непривычно и они этого не хотят. Мы не будем скрывать, что они хотят "business as usual". И мы понимаем, что это может произойти", — заявил вице-премьер.

Кулеба признал, что в Киеве готовы к снятию санкций давно – уже пять лет, фактические с первого дня введения ограничительных мер. По словам чиновника, большие страны, поссорившись друг с другом, в итоге всегда мирятся. И то, что систему давления на Россию удалось удержать в течение пяти лет – уже чудо. Хотя Киеву все же хотелось бы получить от Брюсселя какую-нибудь компенсацию за то, что он нарушает данные обещания, заметил украинский вице-премьер.