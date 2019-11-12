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Маленький принц: казанский школьник на пони умилил народ (видео)

12:39
  • вторник
  • 12 ноября 2019

Так мальчик добирается из школы домой

В соцсетях набирает популярность видео, на котором маленький мальчик возвращается домой верхом на пони. Ролик снят в одной из районов Казани.

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На видео мальчик с рюкзаком за спиной уверенно едет на пони по тротуару. На спину лошадки накинута цветная попона. Автор ролика утверждает, что юный казанец так добирается из школы домой.

Пользователи соцсети пришли в восторг от увиденного. "Милота", "Молодой принц еще пока не на белом коне", "Интересно, как пони в квартире живётся?", - приводит реакцию пользователей издание argumenti.ru.

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