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Кремль ответил на предложение Назарбаева о встрече Путина с Зеленским

12:43
  • вторник
  • 12 ноября 2019

Президент Украины согласился на встречу на "нейтральной площадке"

Москва концентрируется на подготовке к процессу "нормандского формата". Об этом заявил во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
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По словам Пескова, встреча ради встречи принесет мало пользы – переговоры нужно тщательно подготовить. "Безусловно, Путин сам говорил, что он никогда не отказывается от подобных встреч и от этой встречи тоже", - указал спикер Кремля.

Песков также высказался, что Москва позитивно оценивает разведение сил, которое происходит в Золотом и Петровском. "Считаем, что выполнение ранее взятых обязательств должно быть продолжено, что станет очень важным элементом в плане подготовки встречи в нормандском формате", - приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента России.

Во вторник Нурсултан Назарбаев предложил провести переговоры лидеров России и Украины в Казахстане. По словам первого президента Казахстана, Зеленский уже согласился на встречу на "нейтральной площадке".

Ранее Владимир Путин заявил, что Зеленский унаследовал страну в тяжелом состоянии.

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