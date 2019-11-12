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Звезды КВН погибли в страшном ДТП

12:48
  • вторник
  • 12 ноября 2019

Они возвращались домой после выступления

Юморист Ильяс Хасанов, который выступал в КВН в Набережных Челнах, погиб в больнице после аварии. ДТП произошло 8 ноября, на месте происшествия скончалась основатель Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова. 
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О смерти Хасанова стало известно 12 ноября. "К сожалению, скончался, не приходя в сознание", - рассказал РИА Новости осведомленный источник. 

Хасанов и Таштабанова возвращались в Набережные Челны из Казани, где проходил полуфинал Татарской лиги КВН. Их машина врезалась в КамАЗ на 924 километре автодороги Москва - Уфа. 

Вместе с ними в автомобиле Volkswagen Jetta находились еще три юмориста - Руслан Тюпа, Руслан Харисов и Катя Захарова. После аварии Тюпу доставили в реанимацию. Харисов и Захарова получили травмы. 

По предварительным данным, водитель Volkswagen превысил скорость и не выбрал безопасную дистанцию от едущего впереди грузовика.  

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