Звезды КВН погибли в страшном ДТП

Они возвращались домой после выступления

Юморист Ильяс Хасанов, который выступал в КВН в Набережных Челнах, погиб в больнице после аварии. ДТП произошло 8 ноября, на месте происшествия скончалась основатель Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова.

О смерти Хасанова стало известно 12 ноября. "К сожалению, скончался, не приходя в сознание", - рассказал РИА Новости осведомленный источник.

Хасанов и Таштабанова возвращались в Набережные Челны из Казани, где проходил полуфинал Татарской лиги КВН. Их машина врезалась в КамАЗ на 924 километре автодороги Москва - Уфа.

Вместе с ними в автомобиле Volkswagen Jetta находились еще три юмориста - Руслан Тюпа, Руслан Харисов и Катя Захарова. После аварии Тюпу доставили в реанимацию. Харисов и Захарова получили травмы.

По предварительным данным, водитель Volkswagen превысил скорость и не выбрал безопасную дистанцию от едущего впереди грузовика.