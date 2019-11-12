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Следствие изучит данные о возможных жертвах историка-убийцы Соколова

12:47
  • вторник
  • 12 ноября 2019

Группа криминалистов СК выехала в Санкт-Петербург

Группа криминалистов центрального аппарата Следственного комитета выехала в Санкт-Петербург. По поручению руководителя СК Александра Бастрыкина они проверят иноформацию о других преступлениях, которые, возможно, совершил доцент Олег Соколов.
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В СМИ ранее появилась информация, что арестованный по обвинению в убийстве профессор СПбГУ не впервые попадает в поле зрения полиции. Утверждается, что еще в 2008 году Соколов избил студентку, которая пыталась от него уйти. Однако поданному в полицию заявлению, якобы, не дали хода. По другой версии, девушка сама его забрала.

В университете информацию о жалобах студентов на рукоприкладство со стороны Соколова опровергают. Там рассказали, что студенты, участвовавшие в анонимном опросе, дали Соколову только положительные характеристики.

Олега Соколова выловили из реки Мойки 9 ноября. Предполагают, что он упал в воду, пытаясь избавиться от останков своей жертвы. В его рюкзаке и квартире найдены фрагменты женского тела. Скорее всего, они принадлежат убитой профессором 24-летней аспирантке СПбГУ Анастасии Ещенко.  Доцент застрелил девушку из обреза 7 ноября, а позже решил избавиться от тела. Суд арестовал историка-убийцу до 8 января 2020 года.

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