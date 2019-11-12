Чиханчин доложил Путину о контроле за выделенными на нацпроекты средствами

Владимир Путин провёл встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным

Федеральная служба по финансовому мониторингу совместно с казначейством формирует систему контроля за движением денег, выделенных на реализацию национальных проектов. Об этом во вторник в Кремле Владимиру Путину доложил директор ведомства Юрий Чиханчин.

Путин: Юрий Анатольевич, я просил вас выстроить работу по контролю за денежными средствами, которые направляются в рамках программ по нацпроектам. Знаю, что в целом работа эта уже началась у вас. Расскажите, пожалуйста.

Чиханчин: Мы вышли на категорию выявления так называемых недобросовестных исполнителей, и вышли на три формы взаимодействия: это профилактические факторы, когда мы не даем просто деньги растащить; препятствующие, то есть расторгаются договоры, контракты; и пресекающие – уже это уголовные дела. Отработана совместно с министерствами и ведомствами группа критериев, позволяющих как раз "увидеть" исполнителя. То есть они подлежат неким рискам, вовлечены в теневые схемы либо причастны к преступлениям.