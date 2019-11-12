Собянин: ДМШ им. Листа обрела свой новый дом

Это настоящий культурный центр

На востоке столицы завершено строительство детской музыкальной школы имени Ференца Листа. Во вторник новое учебное заведение посетил мэр Москвы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Здесь удобные классы как для теоретических, так и для инструментальных занятий. В помощь - интерактивные доски, музыкальные центры и современная аудиосистема.

Концертный зал рассчитан на 180 зрителей. Репетировать и выступать в нём могут и сольные исполнители, и хоровые коллективы. Рядом малый зал, где также можно заниматься и проводить концерты. По большому счету, это не просто музыкальная школа, а настоящий культурный центр.