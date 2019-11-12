Медведев призвал ускорить развитие генетических технологий

Премьер-министр провел совещание в центре вирусологии и биотехнологий "Вектор"

Правительство выделит более 11 миллиардов рублей для финансирования новых центров геномных исследований. Об этом во вторник заявил Дмитрий Медведев на совещании в Новосибирске, передает "ТВ Центр".

Речь шла о развитии генетических технологий. Премьер отметил, что Россия выпускает вакцины, не имеющие аналогов в мире, однако доля отечественных препаратов на рынке по-прежнему мала и потому большой объём импорта. По словам Дмитрия Медведева, необходимо в ближайшее время войти в число стран-лидеров по научным исследованиям.

Перед началом совещания Медведев посетил центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". Там глава правительства дал старт запуску производства вакцины от лихорадки Эбола для Демократической Республики Конго.