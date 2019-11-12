Названы главные соперники российских фигуристов на домашнем этапе Гран-при

Основными конкурентами россиян на этапе Гран-при в Москве будут японцы Сёма Уно и Сатоко Мияхара

В Москве завершается подготовка к международным соревнованиям по фигурному катанию. Торжественная церемония открытия Гран-при "Кубка Ростелеком" пройдет на арене "Мегаспорт" в пятницу, передает "ТВ Центр".

Во вторник на пресс-конференции отметили: на прошедших 4-х этапах наши фигуристы завоевали 16 медалей, 7 из них - высшей пробы. В столице на лед выйдут около 60 спортсменов из 18 стран.

"Я думаю, что этап будет очень интересный. Борьба будет острой. Ну и, наверное, хотелось бы пожелать нашим российским фигуристам удачи на московском льду и, конечно же, хороших выступлений", - отметил президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков.

Горшков также назвал главных соперников россиян на этапе Гран-при в столице. "Наиболее серьезным соперником наших спортсменов будет японский фигурист Сёма Уно, который пока неудачно выступает в этом сезоне. Посмотрим, что произойдет на московском льду. Канадец Нам Нгуен. Мориса Квителашвили вы все хорошо знаете, а также американца Алексея Красножона стоит отметить", - приводит его слова РИА Новости.