В Раменском сгорели 13 автомобилей фотовидеофиксации (видео)

На месте происшествия работают следователи

13 машин фотовидеофиксации сгорели минувшей ночью в подмосковном Раменском. Всё произошло на автостоянке в посёлке Дружба, передает "ТВ Центр".

На кадрах, снятых очевидцем, видно, как все автомобили объяты огнём, а тушить ещё ничего не начали. Причём загорелись сразу два ряда припаркованных машин. Скорее всего, речь может идти о поджоге, но, впрочем, рассматриваются и другие версии. Машины получили сильные повреждения.

В Подмосковье, в отличие от Москвы, фотовидеофиксацией нарушений на дорогах занимаются частные компании, которые от штрафов получают свой процент. Сейчас на месте происшествия работают следователи. На территорию никого не пропускают, в том числе и владельцев других машин.