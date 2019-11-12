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В Москве открылась новая выставка по программе реновации

15:16
  • вторник
  • 12 ноября 2019

Экспозиция будет работать до четверга

В Доме на Брестской открылась новая выставка по программе реновации. На ней представлены проекты для пяти  районов - Выхино-Жулебино, Проспект Вернадского, Котловка, Академический и Нагатинский затон, передает "ТВ Центр".

Здесь можно узнать все подробности не только о новых домах, но и других объектах, которые появятся рядом - школах, поликлиниках, спортплощадках, зонах отдыха. Экспозиция будет работать до 14 ноября. А 19-го пройдут публичные слушания по этим проектам.

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