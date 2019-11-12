Новый корпус Первой городской онкобольницы открылся после ремонта

Старейший в Москве онкостиационар - сочетание последних методик лечения, таланта врачей и технологий

Новый корпус Первой городской онкологической больницы начал работу после капитального ремонта. В год здесь планируют проводить до 6 тысяч операций, многие из которых будут особо сложными и даже уникальными. Современное оборудование обеспечит эффективность диагностики и точность работы хирургов.

Виталий Качанов говорит, пока хватает воздуха в лёгких. Зажимая пальцем отверстие в трахее. Голосовой имплантат, вернувший функцию речи пациентам с удаленной гортанью, изобретение Леонида Кожанова. Онколога, который спас ему жизнь. Благодаря авторской разработке тысячи больных обрели голос, передает "ТВ Центр".

"Суть голосообразования заключается в том, что пациент делает глубокий вдох, закрывает трахеостому и направляет воздух из трахеи в протез и пищевод", - рассказал Леонид Кожанов.

В отделении опухолей головы и шеи Первой онкобольницы Виталия избавили от страшного диагноза. Однако для врачей его случай уникален по-своему. Почти 13 лет Виталий ходит с одним протезом. В то время как обычно их меняют каждые полгода. Виталий не удивлен. Говорит, у врачей - золотые руки.

В операционной - как на космической станции. Микрохирургические инструменты, нити - тоньше волоса. Работа онкохирурга должна быть незаметной. Ведь, удаляя опухоль, ему надо "сохранить" пациенту лицо.

"Сейчас идет контроль под оптическим увеличением веток лицевого нерва, которые были выделены ранее. Сохранение ветвей лицевого нерва позволяет сохранить лицо человеку. Мимику", - говорит завотделением хирургии опухолей головы и шеи Городской клинической онкологической больницы №1 Сергей Кравцов.

Если лицевой нерв повредить, то уголки рта, щеки и подбородок на всю жизнь останутся неподвижными. Но врачи этого не допустят. А еще при желании все происходящее здесь может увидеть весь мир. Умные операционные еще и не на такое способны. Особая гордость - палата пробуждения. Сюда поступают пациенты после сложных операций.

Настоящее отделение реанимации прямо в палате. Семиэтажный корпус, который открылся после капитального ремонта, может принять 180 больных.

Анастасия Мартынова, Наталья Епифанова, "ТВ Центр", Москва.