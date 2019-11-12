В Москве появился памятник Ипполитову-Иванову

Легендарной Ипполитовке - 100 лет, ее основателю – 160

Памятник Михаилу Ипполитову-Иванову во вторник открыли в Москве. Бронзовая скульптура установлена на территории Государственного музыкально-педагогического института, носящего его имя, передает "ТВ Центр".

Сам вуз отмечает вековой юбилей. А со дня рождения Ипполитова-Иванова прошло уже 160 лет. Выдающийся композитор, дирижёр, педагог заложил основу системы отечественного музыкального образования. В разные годы он был профессором и руководителем Московской консерватории, дирижёром Большого театра. А созданная им народная музыкальная школа стала институтом, который студенты между собой называют "ипполитовкой".

Здесь, кстати, учились такие народные любимцы как Людмила Зыкина, Алла Пугачёва, Жанна Агузарова и Михаил Шуфутинский.