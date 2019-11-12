Дворец водных видов спорта в Лужниках откроется 17 ноября

Спортивный комплекс построили на месте исторического бассейна

Всего 4 дня осталось до открытия Дворца водных видов спорта в Лужниках. В это воскресенье новый аквакомплекс оценят и любители, и профессионалы. Современные технологии и смелые архитектурные решения, но главное - тысячи квадратных метров воды под одной крышей - тоже, кстати, необычной.

В этом ярком и впечатляющем царстве воды и света шумят водопады, и играет музыка. Комплекс, который уже называют уникальным, начал работать в тестовом режиме, передает "ТВ Центр".

Под одной крышей - аквапарк, бассейны и термальный комплекс. Дворец водных видов спорта в Лужниках - один из крупнейших в России и Восточной Европе. Он появился на месте старого открытого бассейна, который представлял собой чашу с трибунами. За 60 с лишним лет он устарел и начал разрушаться, и было решено его закрыть.

Знаменитые исторические барельефы старого здания сохранили и отреставрировали. Теперь они находятся внутри, у главного входа в зону бассейнов. А на фасадах - их увеличенные копии. Новый аквакомплекс узнаваем: ведь это было одним из главных условий модернизации: с помощью новых технологий воссоздать архитектурные традиции 50-х годов.

В дизайне водного комплекса "зашифрованы" олимпийские кольца - не только на фасадах, но еще на светильниках, ограждениях и на фонтане. Это напоминание об Олимпиаде-80, на которой советская сборная в стенах старого бассейна завоевала золотые медали. Бассейны обновленного плавательного центра тоже отвечают олимпийскому стандарту.

Новых олимпийских чемпионов будут готовить в 50-метровом бассейне и двух 25-метровых. При этом льготные программы, за которые так любили старый бассейн, сохранятся.

К спортивному функционалу добавился развлекательный: аквапарк, сауны, соляная стена, интерактивная детская зона и многое другое. Из термальных бассейнов можно выплывать на открытую террасу. А в солнечную погоду раздвижная крыша-трансформер позволяет загорать прямо в здании.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".