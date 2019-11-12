20-летняя гимнастка разбилась насмерть во время тренировки

Погибшую спортсменку разобрали на органы

Трагедия в университете Южного Коннектикута – погибла студентка Мелани Коулман. Подающая большие надежды спортсменка участвовала в государственной программе США по подготовке олимпийских атлетов.

20-летняя Коулман упала, выполняя упражнение на разновысоких брусьях, на тренировке 8 ноября. Спортсменку доставили в больницу с тяжелой травмой позвоночника. Девушка скончалась в понедельник, 11 ноября.

Владелец зала, в котором проходила тренировка, Томас Альберти рассказал, что Коулман не сумела ухватиться за перекладину. Девушка соскользнула со снаряда и в результате получила тяжелейшую травму. Газета The Sun сообщает, что после смерти органы Меланьи были использованы как донорские, для пересадки нуждающимся в операции пациентам.