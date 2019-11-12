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Историк-расчленитель едва не отправил на тот свет свою мать

13:43
  • вторник
  • 12 ноября 2019

У родителей Соколова слабое здоровье

Мать питерского доцента Олега Соколова едва не отправилась на тот свет, вместе с престарелым мужем. Родители историка-убийцы – "сердечники". Когда они узнали о поступке сына, им стало плохо.
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По словам Людмилы Соколовой, первый вопрос, который задал ее сын адвокату – умерла ли мать, узнав о его поступке. Юрист в ответ передал ему привет от живых и здравствующих родителей, и тогда доцент расплакался.

"Мне его жаль, но то, что он совершил — это ужасно", — сказала журналистам Людмила Соколова. По ее словам, совершенное сыном убийство стало для нее ударом – и она не знает, как можно это вынести. Женщина уверена, что никогда не увидит сына, так как "уголовники его прибьют".

Олега Соколова выловили из реки Мойки 9 ноября. Предполагают, что он упал в воду, пытаясь избавиться от останков своей жертвы. В его рюкзаке и квартире найдены фрагменты женского тела. Скорее всего, они принадлежат убитой профессором 24-летней аспирантке СПбГУ Анастасии Ещенко, застреленной на квартире Соколова 7 ноября.

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