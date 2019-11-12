Принц Гарри променял Елизавету II на тещу

Он окончательно попал в зависимость от Меган Маркл

Британскую королеву ждет болезненный удар со стороны Меган Маркл и принца Гарри. Дело в том, что герцоги Сассекские, вероятно, проведут новогодние праздники в США вместе с матерью Маркл, а не в поместье Елизаветы II в Норфолке.

Как пишет Hello!, в скором времени Меган Маркл и принц Гарри улетят в США, чтобы отдохнуть от обязанностей членов королевской семьи. Ожидается, что супруги отметят Рождество с Дорией Рагланд - матерью Меган. Таким образом они пропустят традиционные празднества, которые Елизавета II устраивает в Норфолке.

По некоторым данным, 93-летняя королева может болезненно отреагировать на поведение Сассексов. Ведь она души не чает в своем внуке и радуется любой возможности пообщаться с Арчи - своим самым маленьким правнуком. Не исключено, что отлучку Меган и Гарри она воспримет как оскорбление.

Отметим, что грядущие новогодние праздники станут первыми для сына Меган и Гарри.