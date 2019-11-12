"Кулак Путина": Дания в панике из-за российского боевого ледокола

Россия усиливает свое влияние в Арктике

Боевой ледокол ВМФ России "Иван Папанин" едва спущен на воду в Санкт-Петербурге – а уже наводит страх на датчан. Россия усиливает свое влияние в Арктике, уверены в Копенгагене.

"Новый арктический кулак Путина" - так называется статья в датском издании Berlingske. Автор отмечает,что известие о его спуске на воду получило международный резонанс – ведь в мире еще не видели ледоколов, вооруженных не только пушками, но и ракетами.

Длина нового ледокола - 114 метров, водоизмещение - 8 500 тонн. Есть ангар для военного вертолета. А главное - "Иван Папанин" вооружен уже зарекомендовавшими себя ракетами "Калибр" и оснащен электронными боевыми системами.

Автор переживает, что Москва, наращивая свое присутствие в регионе, прибегает к недвусмысленной риторике по поводу ее прав на Арктику. Он имеет в виду обнародованные недавно Минобороны страны результаты исследования: они еще раз подтвердили, что большая часть арктического континентального шельфа принадлежит России.

"Иван Папанин" - первый из двух боевых кораблей ледового класса. Его уникальность в том, что он совмещает функции буксира, патрульного корабля и ледокола и мпособен преодолевать льды толщиной 1,7 метра. Вторым ледоколом станет "Николай Зубов".