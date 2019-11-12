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Сын не смог спасти мать, попавшую в домашний миксер

14:47
  • вторник
  • 12 ноября 2019

Все произошло на глазах ребенка

Сын упустил возможность спасти мать, которая погибла на собственной кухне в результате несчастного случая.
Девочка последовала кулинарному рецепту блогера и погибла

Жуткая трагедия произошла во французском городе Сан-Этьен утром 10 ноября. 58-летняя готовила пирог вместе со своим 15-летним сыном. В какой-то момент в миксер попал шарф, обмотанный вокруг шеи француженки, и женщина начала задыхаться.

Мальчик запаниковал и бросился звонить в службу спасения, где ему посоветовали выдернуть шнур миксера из розетки и обрезать шарф. Однако драгоценные секунды были утеряны, пишет издание Daily Mail.

Спасатели, врачи и полицейские оперативно прибыли на место происшествия. Они попытались реанимировать женщину, но, несмотря на их усилия, пострадавшая скончалась. Для установления точной причины смерти будет проведено вскрытие.

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