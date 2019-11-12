Вечернее переедание грозит женщинам серьезными проблемами

Речь идет не о лишних сантиметрах на талии

Названа новая опасность вечернего переедания. Как выяснили кардиологи, поздние плотные ужины грозят не только лишними сантиметрами на талии, но и серьезными проблемами с сердцем у женщин.

К такому выводу врачи пришли, опросив жительниц Испании разных возрастов и социальных статусов. Почти все они признались, что ужинают после шести вечера. Одна группа ограничивала себя в еде во время вечернего приема пищи, другая позволяла себе все, что захочется, пишут argumenti.ru.

Выяснилось, что представительницы второй группы чаще страдали избыточной массой тела, повышенным артериальным давлением и имели проблемы с уровнем сахара в крови. В первой группе такие проблемы не отмечались.