Осунувшегося Месхи не узнали после развода с Климовой

Стресс оставил на его лице свой отпечаток

33-летний актер Гела Месхи, который этим летом развелся с коллегой Екатериной Климовой, сильно изменился. По мнению поклонников, артист похудел и постарел.

Гела Месхи впервые за последние месяцы опубликовал свое фото в Instagram. На снимке он идет по улице в костюме, белой рубашке и серой куртке. Актер зачесал волосы назад и плотно сжал челюсть, отчего на скулах выступили желваки. На его хмуром лице отобразились решительность и непреклонность.

От внимательных интернет-пользователей не ускользнули изменения во внешнем облике знаменитого холостяка: судя по всему, он сбросил пару килограммов и обзавелся новыми морщинами. Не исключено, что звезда осунулся под влиянием стресса, вызванного разводом с Климовой.

- Гела, не грусти, все будет хорошо, - поддержали актера поклонники.

- Постарел-то как!

- Гела, не уходи в сумрак... Ты нужен! Ты вдохновляешь!

- Гела... похудел... где красивые щечки?

- Такая пара была! Как же так? Гела?

В июне Московский суд расторг брак Екатерины Климовой и Гелы Месхи. Они поженились в 2015 году незадолго до рождения их дочери. Актеры не стали делить имущество и ребенка через суд, договорившись обо всем полюбовно.