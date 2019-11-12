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Осунувшегося Месхи не узнали после развода с Климовой

14:56
  • вторник
  • 12 ноября 2019

Стресс оставил на его лице свой отпечаток

33-летний актер Гела Месхи, который этим летом развелся с коллегой Екатериной Климовой, сильно изменился. По мнению поклонников, артист похудел и постарел.
"Да, это правда": Климова ответила на вопрос о разводе с Месхи

Гела Месхи впервые за последние месяцы опубликовал свое фото в Instagram. На снимке он идет по улице в костюме, белой рубашке и серой куртке. Актер зачесал волосы назад и плотно сжал челюсть, отчего на скулах выступили желваки. На его хмуром лице отобразились решительность и непреклонность. 

От внимательных интернет-пользователей не ускользнули изменения во внешнем облике знаменитого холостяка: судя по всему, он сбросил пару килограммов и обзавелся новыми морщинами. Не исключено, что звезда осунулся под влиянием стресса, вызванного разводом с Климовой. 

- Гела, не грусти, все будет хорошо, - поддержали актера поклонники. 

- Постарел-то как!

- Гела, не уходи в сумрак... Ты нужен! Ты вдохновляешь!

- Гела... похудел... где красивые щечки?

- Такая пара была! Как же так? Гела?

В июне Московский суд расторг брак Екатерины Климовой и Гелы Месхи. Они поженились в 2015 году незадолго до рождения их дочери. Актеры не стали делить имущество и ребенка через суд, договорившись обо всем полюбовно.

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