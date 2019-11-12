Лавров пообещал решить проблему выборов президента США

В Вашингтоне ждут российского вмешательства

Сергей Лавров не беспокоится по поводу выборов в США. Глава МИД России уверен, что Москва решит эту проблему.

О том, как Россия "готовится" к предстоящим в 2020 году выборам президента США, спросили главу российского МИДа журналисты на втором парижском Форуме мира. Сергей Лавров за словом в карман не полез.

"Мы решим проблему, не волнуйтесь", - пошутил глава российского внешнеполитического ведомства.

Президентские выборы в США намечены на 2020 год. Вашингтон уже сейчас заявляет, что Москва намерена вмешаться в процесс голосования и повлиять на предпочтения избирателей. Совместное заявление в ноябре обнародовали главы минюста, минобороны и ФБР. Американские власти заверяют избирателей, что России помогают в этом нелегком деле Китай и Иран.

А расследование о так называемом российском вмешательстве в выборы президента США 2016 года завершилось в апреле. Спецпрокурор США Роберт Мюллер пришел к заключению, что такое вмешательство имело место через социальные сети и путем хакерских атак. Итогом стали новые санкции в отношении ряда российских лиц и компаний.