Пассажира, не сдавшего толстого кота в багаж, наказали

Хитрость россиянина не осталась незамеченной

Авиакомпания "Аэрофлот" аннулирует накопленные мили и исключит из программы лояльности россиянина Михаила Ганина, который не сдал своего толстого кота в багаж.

Telegram-канал Baza уточняет, что у него было накоплено 400 000 миль. Компания провела собственное расследование, которое показало, что пассажир допустил "ряд грубых нарушений правил перевозки багажа", пишет РИА Новости.

7 ноября Михаила Ганина, летевшего из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве, не пустили в самолет из-за того, что тот отказался сдать своего толстого кота в багаж. В Латвии мужчина прошел все пункты контроля без проблем, на кота Виктора никто не обратил внимание. Но в Москве "Аэрофлот" решил проверить вес животного: по нормам авиакомпании вес кота вместе с переноской не должен превышать 8 килограммов. Однако, как оказалось, Виктор весил все 10 килограммов.

Михаилу предложили сдать кота в багаж. Однако он отказался и вернул билет. Мужчина приобрел другой билет, на следующий день, и взвесил на контроле "кота-дублера", которого позаимствовал для этой операции у знакомых.

"Бро должен быть рядом, бро - не багаж", - написал в Facebook Михаил, подчеркнув, что кот мог бы не долететь живым в багажном отделении.

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