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Пока Галкин на работе: Пугачева появилась на людях с другим мужчиной

15:24
  • вторник
  • 12 ноября 2019

Артистка призналась в своей греховности

70-летняя певица Алла Пугачева, которая довольно редко появляется на светских мероприятиях, посетила премьеру фильма "Грех", снятого режиссером Андреем Кончаловским. 

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Народная артистка СССР пришла на кинопоказ без своего мужа Максима Галкина. Телеведущий в этот вечер находился на гастролях в другом городе. 

Однако Пугачева отнюдь не страдала от одиночества. На красной дорожке к ней подошел актер Александр Домогаров. "Можно фото с легендой? Алла Борисовна, хочу к вам!" - заявил артист, приобняв звезду перед фотографами. 

- Красивые! Хорошо смотрятся! - написали поклонники под фото Пугачевой и Домогарова. 

- Другая! Новая! Любимая!

- Очень худенькая!

- Словно солнце - столько света!

- В любом возрасте красива. 

В зрительском зале Пугачева села рядом с гендиректором "Первого канала" Константином Эрнстом и женой Кончаловского Юлией Высоцкой. 

По словам Аллы Пугачевой, она пришла поддержать "хорошего друга", то есть Кончаловского, и посмотреть высококлассное кино. "Искусство - это и есть грех, - заявила артистка по поводу фильма. - В принципе мы идем на этот грех. Он только тогда как-то облагораживается, если он наполнен посылом в сердца людей". 

Фильм "Грех" рассказывает об итальянском скульпторе Микеланджело. По словам режиссера, бюджет картины превысил один миллиард рублей.

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