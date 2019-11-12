Пока Галкин на работе: Пугачева появилась на людях с другим мужчиной

Артистка призналась в своей греховности

70-летняя певица Алла Пугачева, которая довольно редко появляется на светских мероприятиях, посетила премьеру фильма "Грех", снятого режиссером Андреем Кончаловским.

Народная артистка СССР пришла на кинопоказ без своего мужа Максима Галкина. Телеведущий в этот вечер находился на гастролях в другом городе.

Однако Пугачева отнюдь не страдала от одиночества. На красной дорожке к ней подошел актер Александр Домогаров. "Можно фото с легендой? Алла Борисовна, хочу к вам!" - заявил артист, приобняв звезду перед фотографами.

- Красивые! Хорошо смотрятся! - написали поклонники под фото Пугачевой и Домогарова.

- Другая! Новая! Любимая!

- Очень худенькая!

- Словно солнце - столько света!

- В любом возрасте красива.

В зрительском зале Пугачева села рядом с гендиректором "Первого канала" Константином Эрнстом и женой Кончаловского Юлией Высоцкой.

По словам Аллы Пугачевой, она пришла поддержать "хорошего друга", то есть Кончаловского, и посмотреть высококлассное кино. "Искусство - это и есть грех, - заявила артистка по поводу фильма. - В принципе мы идем на этот грех. Он только тогда как-то облагораживается, если он наполнен посылом в сердца людей".

Фильм "Грех" рассказывает об итальянском скульпторе Микеланджело. По словам режиссера, бюджет картины превысил один миллиард рублей.