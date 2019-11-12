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Джокер в Раде: депутат явился на заседание в образе киногероя

15:16
  • вторник
  • 12 ноября 2019

Позже маска отправилась на трибуну

Джокер в зале заседаний украинской Верховной рады: 12 ноября депутатов удивило появление киногероя в парламенте. В маске злодея из фильмов о Бэтмене пришел на работу их коллега – представитель "Оппозиционной платформы" Илья Кива.
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Кива приобрел широкую популярность после публикации видео, в котором он прямо во время заседания говорил по телефону с некоей моделью из Одессы Юлией. А после звонка проделал странные манипуляции со своими брюками.

На сей раз обошлось без эротического подтекста. Удовлетворившись реакцией коллег-депутатов, которые удивленно разглядывали разряженного мужчину, Кива снял маску и положил ее на трибуну. Чем шокировал выступавшего в тот момент новоиспеченного нардепа Сергея Рудыка.

Кадры своего парламентского шоу Илья Кива опубликовал на своей странице в Facebook. "Каждый из нас сегодня немного "Джокер", - подписал пост склонный к эпатажу оппозиционер.

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