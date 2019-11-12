Проститутки в Раде разозлили Зеленского

Президент отреагировал на секс-скандал

Стала известна реакция Владимира Зеленского на секс-скандал в Верховной Раде с участием депутата от партии "Слуга народа" Богдана Яременко. Президент Украины сильно разозлился и готов был на самые решительные меры.

О реакции Зеленского рассказал лидер фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия. По его словам, президент пришел в ярость и даже хотел вынудить Яременко сдать мандат. Возмутило Зеленского даже не сам факт переписки депутата с проституткой в стенах Рады, а его нелепые попытки оправдаться.

После обсуждения, рассказал Арахамия, от идеи отставки Яременко решили отказаться, поскольку вопрос носил "больше этический характер". Депутата он назвал сильным дипломатом, а сам инцидент — "последствиями турборежима".

"Потому что люди фактически живут в парламенте, и личная жизнь у них отсутствует", — нашел оправдание Арахамия в интервью изданию Лiга.net.

Скандал разразился в середине октября, когда журналисты поймали Богдана Яременко за перепиской с девушкой легкого поведения во время заседания Верховной Рады. Позднее он заявил, что так хотел проучить особо любопытных журналистов. Однако через несколько дней в разговоре с пранкерами Яременко признал свою ошибку.