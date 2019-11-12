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США планируют космический удар по России и Китаю

15:42
  • вторник
  • 12 ноября 2019

На подготовку потратят 14 миллиардов долларов

Пентагон оценивает возможность космической войны с Россией и Китаем. Подготовкой перечня космических угроз занята разведка США. Он будет внесен в следующий доклад американского конгресса, который представят 14 ноября.
Секретный корабль США вернулся на Землю после двух лет в космосе

По данным агентства Bloomberg, в документе содержатся выводы о том, что Китай рассматривает космос как сферу экономической и военной уязвимости Америки. Аналитики уверены, что Пекин готовит целый ряд средств поражения космических объектов США. Глава департамента космической безопасности минобороны Стив Китай уже заявил, что "угрозы на самом деле чрезвычайно высоки и расширяются".

Доклад "Оценка международной угрозы безопасности" обновляется раз в два-три года. Однако на сей раз еще до его публикации - в марте 2019 года - Пентагон запросил более 14 миллиардов долларов – "на поддержание национальной безопасности США в космосе". Это на 14% больше, чем в прошлом году.

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