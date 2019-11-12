ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Руки-базуки" лишился самого дорогого

16:14
  • вторник
  • 12 ноября 2019

Блогеру-качку экстренно провели операцию

Российскому блогеру Кириллу Терешину, более известному как "руки-базуки", провели операцию по удалению синтола из бицепсов и плечей. 

В руках Кирилла началось воспаление, еще немного и молодой человек мог бы лишиться верхних конечностей, пишет "Газета.Ru".

Теперь 23-летнему спортсмену предстоит длительная реабилитация. Сейчас он даже не может пошевелить руками. В больнице за ним ухаживает мама, она кормит его из ложечки.

Терешин прославился несколько лет назад, вкачав синтол в мышцы рук. Благодаря синтетическому препарату его бицепсы стали нереальных размеров. В октябре 2019 года Терешин даже провел бой с блогером Олегом Монголом по всем правилам ММА, но потерпел сокрушительное поражение. Затем организм Кирилла начал бороться с вкачанной "химией", пошел воспалительный процесс.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Новости по теме
Кирилл Терешин
Кирилл Терешин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.