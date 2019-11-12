"Руки-базуки" лишился самого дорогого

Блогеру-качку экстренно провели операцию

Российскому блогеру Кириллу Терешину, более известному как "руки-базуки", провели операцию по удалению синтола из бицепсов и плечей.

В руках Кирилла началось воспаление, еще немного и молодой человек мог бы лишиться верхних конечностей, пишет "Газета.Ru".

Теперь 23-летнему спортсмену предстоит длительная реабилитация. Сейчас он даже не может пошевелить руками. В больнице за ним ухаживает мама, она кормит его из ложечки.

Терешин прославился несколько лет назад, вкачав синтол в мышцы рук. Благодаря синтетическому препарату его бицепсы стали нереальных размеров. В октябре 2019 года Терешин даже провел бой с блогером Олегом Монголом по всем правилам ММА, но потерпел сокрушительное поражение. Затем организм Кирилла начал бороться с вкачанной "химией", пошел воспалительный процесс.