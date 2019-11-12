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Надежда Ангарская развелась с мужем и показала страшное фото

15:57
  • вторник
  • 12 ноября 2019

Прошлое взяло ее за горло

36-летняя участница Comedy Woman Надежда Ангарская развелась с иорданцем Раедом Бани. Они прожили вместе пять лет и родили сына Давида.
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Слухи о разводе Ангарской и Бани появились еще летом, однако артистка опровергала эту информацию. 11 ноября звезда Comedy Woman призналась, что они действительно расстались с Бани, однако рассказывать подробности не желает. 

"Уверена, сейчас у многих появилось еще больше вопросов: почему? Давно? Как ребенок? Вы? Ответить на них - пока не созрела или не хочу. Но что-то мне подсказывает, та Надежда Ангарская, которая откроется перед вами сейчас - она вам понравится. Хотя я и не менялась, стала только сильнее. И поняла, что могу больше, чем мне казалось..." - написала артистка в Instagram. 

Она также выложила черно-белую фотографию, на которой ее душит мужчина. В кадр попала лишь его рука с татуировкой. Когда Ангарскую спросили, кто ее душит на фото, она ответила: "Прошлое". Тем не менее некоторые журналисты и интернет-пользователи восприняли этот снимок как намек на то, что бывший муж грубо с ней обращался. 

Надежда Ангарская также призналась, что ей было трудно рассказать о крахе семьи, поскольку ей хотелось, как и многим другим людям, казаться счастливой и успешной. 

Надежда Ангарская и Раед Бани поженились в 2013 году. Через два года у них родился сын. Ангарская старалась не афишировать свою личную жизнь и не показывала фотографии мужа. 

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