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Макрон отберет у историка-убийцы самое дорогое

16:01
  • вторник
  • 12 ноября 2019

Олега Соколова могут лишить ордена Почетного легиона

Доцент СПбГУ Олег Соколов может лишиться французского ордена Почетного легиона. Решение об этом примет президент страны Эммануэль Макрон.

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В канцелярии лидера Франции объяснили, что высшая награда может быть отозвана у иностранца за недостойные действия и ущерб интересам Пятой республики. Для запуска процедуры, согласно уставу, канцлер ордена должен представить дисциплинарное досье. После этого президент Франции как Великий магистр издаст указ о лишении. При этом документ не будет публиковаться, пишет ТАСС.

Ранее Франция уже отзывала орден Почетного легиона у известных людей. В частности, награды лишился модельер Джон Гальяно, политик Морис Папон и бывший лидер Румынии Николай Чаушеску.

Соколова наградили степенью кавалера ордена Почетного легиона в 2003 году за вклад в изучение французской истории и ее популяризацию. Профессор известен своими трудами по истории страны в годы Наполеона, почитателем котором он является. При обыске в квартире Соколова следователи обнаружили французский мундир и бюст императора.

Видео из квартиры расчленившего аспирантку доцента СПбГУ

Олега Соколова выловили из реки Мойки 9 ноября. Предполагают, что он упал в воду, пытаясь избавиться от останков своей жертвы. В его рюкзаке и квартире найдены фрагменты женского тела. Скорее всего, они принадлежат убитой профессором 24-летней аспирантке СПбГУ Анастасии Ещенко. Доцент застрелил девушку из обреза 7 ноября, а позже решил избавиться от тела. Суд арестовал историка-убийцу до 8 января 2020 года.

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