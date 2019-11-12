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"Душу растоптали, тело растерзали": мать рассказала о последнем дне убитой аспирантки

17:24
  • вторник
  • 12 ноября 2019

Семья готовится к похоронам

Галина Ещенко, мать убитой доцентом аспирантки, заявила, что достойно похоронит своего ребенка.

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Сейчас она готовится к процедуре опознания, после которой тело 24-летней Анастасии Ещенко отправят в станицу Старовеличковскую Краснодарского края – девушка была родом оттуда. Дата похорон пока неизвестна.

"Душу растоптали, тело растерзали, моя задача, как матери, достойно похоронить своего ребенка и похоронить ее светлую память", - заявила безутешная мать.

Галина рассказала журналистам life.ru, что не была знакома с избранником дочери, ей было известно лишь то, что он ее научный руководитель. У Насти было много планов на жизнь: она была влюблена в историю, знала три языка, мечтала преподавать в университете.

"В день убийства она была в архиве, работала в архиве, готовилась по диссертации. Сейчас этого нет", - добавила мама Насти.

Тем временем жители станицы Старовеличковской решили помочь семье Ещенко и на добровольной основе начали сбор средств на похороны. Местные власти также выразили готовность оказать помощь семье погибшей аспирантки, заявил исполняющий обязанности главы Старовеличковского сельского поселения Краснодарского края Алексей Брежнев.

9 ноября в водах реки Мойки в Санкт-Петербурге выловили нетрезвого доцента Олега Соколова. Как оказалось, он упал в воду, пытаясь избавиться от останков своей жертвы – 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой жил пять лет.

Следователи выяснили, что 7 ноября между возлюбленными произошел конфликт, в ходе которого Соколов четыре раза выстрелил в девушку. Два дня он пил и, придя в сознание, решил избавиться от тела, распилив его на кусочки.

Соколова уволили из СПбГУ, исключили из РВИО, а также могут отобрать французский орден Почетного легиона – решение об этом примет президент Пятой Республики Эммануэль Макрон. Накануне доцента арестовали на два месяца, свою вину он признал.

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