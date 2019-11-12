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В Новой Москве объявился "кислотный маньяк"

16:15
  • вторник
  • 12 ноября 2019

Неизвестный поливает двери подъездов серной кислотой

В поселении Московский разыскивают неизвестного, который облил домофон одного из подъездов многоквартирного дома серной кислотой, передает "ТВ Центр".
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Всё произошло в Радужном проезде в минувшие выходные. Момент происшествия попал на камеру наблюдения. На кадрах можно разглядеть лицо злоумышленника. То, что мужчина облил домофон именно серной кислотой, уже подтвердила экспертиза. В результате пострадала консьержка. Она получила ожоги рук и лица.

"К двери подошел человек, что-то сделал, я подумала - рекламу повесил. Потом смотрю, там всё льется. Взяла тряпочку, стала вытирать, в это время появился запах, вот, наверное, вот эта реакция пошла - стали руки покрываться пятнами", - рассказала консьержка Ирина Нефедова.

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