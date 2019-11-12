ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин открыл новое здание детской музыкальной школы в Вешняках

18:03
  • вторник
  • 12 ноября 2019

Воспитанники школы переехали в корпус, рассчитанный на обучение 300 человек.

Во вторник Сергей Собянин на востоке Москвы посетил новую музыкальную школу имени Ференца Листа. В трехэтажном здании расположены комфортные классы с интерактивным оборудованием и современными аудиосистемами. Также в учебном заведении есть большой концертный зал, рассчитанный на 180 человек, и  малый - вместимостью до 60 зрителей. В новой школе уже проходят обучение около 300 юных музыкантов.

Собянин поздравил московских школьников со вторым местом в рейтинге ICILS
Собянин рассказал об обновлении столичного парка трамваев
Сергей Собянин открыл новое здание ОВД Ростокино

Светлана Егорова, как и многие преподаватели, верна родной музыкалке с самого ее основания. 18-летней девочкой пришла работать в общеобразовательную школу №402, где вместе с коллегами организовала хоровую студию. Занятий и учеников становилось все больше, родилась полноценная музыкальная школа. Вот только своего здания у нее не было более 30 лет. И наконец – долгожданное новоселье!

"Очень хочется работать. Раньше были мысли, что появятся внуки и буду чуть меньше работать - сейчас я работаю с большим удовольствием пять дней в неделю, и легче стало работать, меньше шума, меньше устаешь - больше сосредоточен на том, что ты делаешь!" – сказала заведующая фортепианным отделом Детской музыкальной школы имени Ф.Листа Светлана Егорова.

Кабинетные рояли в классах и концертные "Блютнеры" на сцене, новые инструменты, просторные помещения, прекрасная акустика - все современные условия для занятий. Третьеклассница Анна Житушкина  - самая младшая в ансамбле скрипачей "Надежда". Ученицы – победительницы многих конкурсов, но самая большая награда – новое здание и своя большая сцена, где теперь можно устраивать концерты.

Новое здание – почти в четыре раза просторнее прежнего. Теперь здесь с комфортом могут заниматься 300 учеников и даже почувствовать себя настоящими артистами.

В новом здании появился большой концертный зал на 180 мест. Здесь уже проходят репетиции, скоро будут проводиться концерты, кинопоказы и даже собственный международный музыкальный конкурс имени Ференца Листа.

Во вторник музыкальную школу посетил Сергей Собянин. Он послушал выступления вокалистов и скрипачей и осмотрел современную студию звукозаписи - здесь впервые в Москве появится программа изучения студийной звукорежиссуры.

С 2014 года в столице построены новые здания для 4 городских музыкальных школ, завершена реставрация исторических зданий знаменитых ДМШ имени Гнесиных и Глиэра. С 2018 года реализуется городской проект "Искусство – детям" - комплексное обновление ждет все детские школы искусств.

Полина Кастрицкая, Илья Ушаков, Александр Савин, "ТВ Центр".

Читайте также:
Новости по теме
Посещение нового здания детской музыкальной школы имени Ф. Листа
Посещение нового здания детской музыкальной школы имени Ф. Листа
Посещение нового здания детской музыкальной школы имени Ф. Листа
Посещение нового здания детской музыкальной школы имени Ф. Листа
Посещение нового здания детской музыкальной школы имени Ф. Листа
Посещение нового здания детской музыкальной школы имени Ф. Листа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.