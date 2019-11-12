Собянин открыл новое здание детской музыкальной школы в Вешняках

Воспитанники школы переехали в корпус, рассчитанный на обучение 300 человек.

Во вторник Сергей Собянин на востоке Москвы посетил новую музыкальную школу имени Ференца Листа. В трехэтажном здании расположены комфортные классы с интерактивным оборудованием и современными аудиосистемами. Также в учебном заведении есть большой концертный зал, рассчитанный на 180 человек, и малый - вместимостью до 60 зрителей. В новой школе уже проходят обучение около 300 юных музыкантов.

Светлана Егорова, как и многие преподаватели, верна родной музыкалке с самого ее основания. 18-летней девочкой пришла работать в общеобразовательную школу №402, где вместе с коллегами организовала хоровую студию. Занятий и учеников становилось все больше, родилась полноценная музыкальная школа. Вот только своего здания у нее не было более 30 лет. И наконец – долгожданное новоселье!

"Очень хочется работать. Раньше были мысли, что появятся внуки и буду чуть меньше работать - сейчас я работаю с большим удовольствием пять дней в неделю, и легче стало работать, меньше шума, меньше устаешь - больше сосредоточен на том, что ты делаешь!" – сказала заведующая фортепианным отделом Детской музыкальной школы имени Ф.Листа Светлана Егорова.

Кабинетные рояли в классах и концертные "Блютнеры" на сцене, новые инструменты, просторные помещения, прекрасная акустика - все современные условия для занятий. Третьеклассница Анна Житушкина - самая младшая в ансамбле скрипачей "Надежда". Ученицы – победительницы многих конкурсов, но самая большая награда – новое здание и своя большая сцена, где теперь можно устраивать концерты.

Новое здание – почти в четыре раза просторнее прежнего. Теперь здесь с комфортом могут заниматься 300 учеников и даже почувствовать себя настоящими артистами.

В новом здании появился большой концертный зал на 180 мест. Здесь уже проходят репетиции, скоро будут проводиться концерты, кинопоказы и даже собственный международный музыкальный конкурс имени Ференца Листа.

Во вторник музыкальную школу посетил Сергей Собянин. Он послушал выступления вокалистов и скрипачей и осмотрел современную студию звукозаписи - здесь впервые в Москве появится программа изучения студийной звукорежиссуры.

С 2014 года в столице построены новые здания для 4 городских музыкальных школ, завершена реставрация исторических зданий знаменитых ДМШ имени Гнесиных и Глиэра. С 2018 года реализуется городской проект "Искусство – детям" - комплексное обновление ждет все детские школы искусств.

Полина Кастрицкая, Илья Ушаков, Александр Савин, "ТВ Центр".