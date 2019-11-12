Розовый фламинго случайно прилетел в Якутию и едва не замерз

В регионе сейчас стоят суровые морозы

Более чем за три с половиной тысячи километров от мест ближайшего обитания. В Якутии, где сейчас стоят тридцатиградусные морозы, коневоды нашли отбившегося от стаи серого фламинго. Экзотическую для этих мест птицу уже обследовали ветеринары. Ее состояние оценивают, как удовлетворительное.

Очевидное, но невероятное: в заснеженной Якутии, где уже мороз -30 вдруг объявилась диковинная птица – фламинго. Обнаружили его коневоды на озере, когда заготавливали лёд. Говорят, приземлилась буквально рядом с ними. Долго не раздумывали: забрали в тепло, а потом отвезли в ветеринарный участок. Там на всякий случай сверились с интернетом. Сомнений никаких - птенец розового фламинго, оперение только еще серое. Причем и переезды, и ажиотаж вокруг своей персоны он воспринял спокойно. Никакой агрессии. Терпеливо перенёс и медицинские процедуры.

"Мы обследовали фламинго. Состояние удовлетворительное. Видно, что птица исхудала, не ела несколько дней. Выпадают перья, скорее всего из-за нехватки еды. Мы боялись, что у фламинго отморожены лапки. Но, слава богу, все хорошо. Поставили укольчики, витамины. Теперь ждем, пока окрепнет", - говорит ветеринар Игнатий Андреев.

Розовый фламинго - птица теплолюбивая. Встретить можно в Африке, Юго-Восточной и Центральной Азии, в Южной Америке и на Кавказе. Живут они обычно колониями, предпочитая солёные озера, побережья морей. Мест обитания, как правило, не покидают, перелётными считаются лишь северные фламинго. И как оказался этот птенец в Якутии и сколько пролетел километров - загадка. Эксперты предполагают - скорее всего, он из Казахстана. Заблудился.

"Молодые птицы часто теряют ориентацию и попадают в такие тяжелые погодные условия, и могут потеряться - где они находятся, и их может унести ветром. Вообще надо сказать, что такие случаи бывают", - объясняет орнитолог, кандидат биологических наук Владимир Романов.

Фламинго на территории Якутии появлялись и раньше. С 1976 по 1989 год зафиксировано пять таких случаев. Причем, каждый раз это были одиночные птицы - сильно истощенные и почти погибающие. Фламинго спасали в разные годы и в других сибирских городах - Красноярске, Новокузнецке. Судьба же обнаруженного на якутском озере птенца решится в ближайшее время.

Встреча с человеком спасла фламинго жизнь, впрочем, и у людей считается - если увидел эту красивую "огненную" птицу - это к большой удаче и исполнению желаний.

Юлия Богоманшина, Александр Терентьев, "ТВ Центр".