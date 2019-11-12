В России могут ужесточить наказание за угрозы судьям

За последние десять лет в России были убиты более 20 судей

Жителя удмуртского села Якшур-Бодья Алексея Вересова, которого обвиняют в публичных призывах к экстремистской деятельности и угрозах убийством, оперативно привозят в Москву. Накануне в его доме прошел обыск. Уже во вторник мужчине предстояло ответить на вопросы следователя, в кабинет которого Вересова доставляют в сопровождении двух полицейских.

Причиной столь серьезных обвинений, выдвинутых в адрес, кстати, уже судимого Алексея Вересова, послужил его комментарий в соцсетях, в котором он призвал сжечь судью Московского городского суда. По мнению следствия, это высказывание подпадает сразу под несколько статей уголовного кодекса. По тем же причинам был задержан и Сергей Половец.

"Стоит напомнить, что судьи исполняют свой долг в рамках закона для восстановления справедливости и нарушенных прав. Давление на судей непозволительно, и тем более недопустимы угрозы в связи с отправлением правосудия. Поэтому в ходе расследования всем обстоятельствам и действиям фигурантов будет дана объективная правовая оценка в строгом соответствии с нормами уголовного законодательства", - сообщила руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета Светлана Петренко.

"Нужно понимать, что работа судьи в спокойных условиях, добросовестная и ответственная, в условиях безопасности - это залог функционирования всей судебной системы в целом. Кроме того - это реальная гарантия обеспечения права граждан на их защиту", - напомнила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Впрочем, безопасной работу судей того же Мосгорсуда назвать, конечно, нельзя. Только за этот год в Москве меры госзащиты применялись для 16 судей. В основном это касалось резонансных уголовных процессов, в ходе которых или уже после вынесения приговоров в адрес конкретных работников Фемиды сыпались угрозы, в том числе и физической расправы.

"Много в суды поступает как уголовных, так и гражданских дел, вызывающих особый общественный резонанс, либо заинтересованность различных общественных групп. И тогда в отношении судьи конкретного или в целом судейского корпуса начинают поступать угрозы. Как акцентированных угроз, о которых можно сказать, что это напрямую угрожают судье, так и общих рассуждений о том, что и как надо делать с судьями, которые выносят неправильное, с точки зрения написавшего, решение", - рассказал заместитель председателя Мосгорсуда Дмитрий Фомин.

Причем эти, казалось бы, виртуальные угрозы вполне часто оборачивались реальными трагедиями. Только за последние десять лет в России были убиты более двадцати судей, работавших на различных уровнях. В апреле 2010-го в Москве, у подъезда собственного дома, застрелен федеральный судья Эдуард Чувашов. В июле 2012-го в Ростовской области было совершено убийство председателя районного суда Самвела Манукяна. В ноябре уже 2013 года в Махачкале был застрелен федеральный судья Зайнутдин Маданов. Его машину изрешетили в центре города. Главная причина, как и во всех предыдущих случаях, профессиональная деятельность.

"Может быть, пересмотреть закон в части, касающейся ужесточения наказания за посягательство на жизнь судей и их здоровье. У нас достаточно оно слабенькое. Если брать за основу мировой опыт, то, допустим, в тех же США за посягательство на судью, лицу, совершившему такое преступление, дают лет двадцать, 25 тюрьмы, причем, сразу. Поэтому вот в этой части ужесточение законодательства, оно должно быть предусмотрено", - рассуждает заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по безопасности Михаил Аничкин.

В остальном, говорит Аничкин, мер защиты судей и членов их семей, предусмотренных законом, у нас, в принципе, достаточно. В случае угрозы они могут запросить госохрану или даже носить при себе оружие. Помимо этого, правоохранительные органы ведут постоянный мониторинг, в том числе информационный, фиксируя все высказывания в адрес служителей Фемиды. Особенно тех, кто работает по резонансным делам. А потому рассчитывать, что тех, кто угрожает судьям или призывает к расправе над ними, не заметят и не найдут, по меньшей мере, глупо.

"Если он что-то совершил противоправное, он должен за это ответить. И такое положение должно укорениться в сознании человека. Что любое противоправное действие, оно неотвратимо будет наказываться", - говорит Аничкин.

И пример Алексея Вересова и Сергея Половца - это в очередной раз подтвердил.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".