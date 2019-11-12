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Рейтинг Зеленского продолжил падение

16:53
  • вторник
  • 12 ноября 2019

Полностью президенту доверяют лишь 25% украинцев

Уровень доверия жителей Украины к президенту Владимиру Зеленскому менее чем за месяц снизился на 2% и составил 64%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

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Судя по данным организации, "полностью доверяют президенту" Зеленскому только 25% жителей Украины. Еще 39% опрошенных выбрали вариант ответа "скорее доверяю", 14% затруднились ответить. "Скорее не доверяют" и "полностью не доверяют" 13% и 9% респондентов соответственно, говорится на сайте "Рейтинга".

14 октября рейтинг президента Зеленского упал до 66%. Такие данные приводил Киевский международный институт социологии. При этом еще в сентябре положительно оценивали деятельность действующего президента 73% опрошенных.

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