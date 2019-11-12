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В районе Проспект Вернадского в ходе реновации построят детсады и школы

16:48
  • вторник
  • 12 ноября 2019

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В столичном районе Проспект Вернадского  в рамках застройки кварталов 32–33 и 34–35 помимо жилых домов построят образовательный комплекс с бассейном и три детских сада, а также музыкальную школу и детскую поликлинику. Сейчас проект проходит публичные слушания.

Музыкальную школу построят в Очаково-Матвеевском в ходе реновации
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"Проектируемая территория фактически разделена проспектом Вернадского на две большие части. Мы старались так организовать пространство, чтобы с каждой стороны от магистрали создать квартал с жилой застройкой, рабочими местами и социальными объектами. Особое внимание уделяется инфраструктуре для детей: около двух тысяч ребят смогут посещать школы и детские сады, построенные по программе реновации, получать музыкальное образование в новой музыкальной школе и обслуживаться в поликлинике", - рассказала начальник территориальной проектно-планировочной мастерской ЗАО ГБУ "ГлавАПУ" Людмила Машинская.

Проект предусматривает создание зеленых зон и благоустройство прилегающих территорий. Будет обновлен парк имени 50-летия Октября и долина реки Раменки. Там обновят пешеходные тропинки и установят новые скамейки. На территории природного комплекса реки Самородинки появятся места для отдыха, спортивные площадки и новая площадка для выгула собак.

Для городской больницы №13 построят новые лечебные корпуса. Кроме того, в районе появятся два многофункциональных центра.

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