В районе Проспект Вернадского в ходе реновации построят детсады и школы

И другие соцобъекты

В столичном районе Проспект Вернадского в рамках застройки кварталов 32–33 и 34–35 помимо жилых домов построят образовательный комплекс с бассейном и три детских сада, а также музыкальную школу и детскую поликлинику. Сейчас проект проходит публичные слушания.

"Проектируемая территория фактически разделена проспектом Вернадского на две большие части. Мы старались так организовать пространство, чтобы с каждой стороны от магистрали создать квартал с жилой застройкой, рабочими местами и социальными объектами. Особое внимание уделяется инфраструктуре для детей: около двух тысяч ребят смогут посещать школы и детские сады, построенные по программе реновации, получать музыкальное образование в новой музыкальной школе и обслуживаться в поликлинике", - рассказала начальник территориальной проектно-планировочной мастерской ЗАО ГБУ "ГлавАПУ" Людмила Машинская.

Проект предусматривает создание зеленых зон и благоустройство прилегающих территорий. Будет обновлен парк имени 50-летия Октября и долина реки Раменки. Там обновят пешеходные тропинки и установят новые скамейки. На территории природного комплекса реки Самородинки появятся места для отдыха, спортивные площадки и новая площадка для выгула собак.

Для городской больницы №13 построят новые лечебные корпуса. Кроме того, в районе появятся два многофункциональных центра.