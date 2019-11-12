Сбившая насмерть ребенка в Балашихе вышла на свободу

2,5 года назад в крови мальчика обнаружили алкоголь

Ольга Алисова, которая весной 2017 года насмерть сбила мальчика во дворе подмосковного города Балашиха, вышла на свободу.

Она отсидела весь строк в колонии-поселении №11 с учетом времени, проведенного в СИЗО, сообщает RT со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Алисову освободили в понедельник, 11 ноября. Сейчас она находится в своем родном городе Балашов Саратовской области.

Резонансное ДТП в подмосковном Балашихе произошло 2,5 года назад. Автомобилист Ольга Алисова насмерть сбила едущего на велосипеде шестилетнего мальчика. Проведенные две экспертизы показали, что в крови ребенка содержалось 2,7 промилле.

Было начато два расследования: одно в отношении Алисовой, другое – в отношении судмедэкспертов, проводивших исследование. Главный судебно-медицинский эксперт Подмосковья Владимир Клевно был уволен, проводивший вкрытие мальчика Михаил Клейменов приговорен к 10 месяцам исправительных работ. В последствии правоохранительные органы выяснили, что Клейменов перепутал порядок действий при отборе пробы: сначала он ввел в тело погибшего консервирующие вещества, а только затем взял кровь. А делать нужно было с точностью наоборот.

Алисовой дали три года колонии поселения, так как у нее есть малолетняя дочь. Кроме того, суд взыскал с осужденной 2,5 миллиона рублей компенсации морального вреда. На данный момент семья погибшего мальчика получила только 40 тысяч рублей.